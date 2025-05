Ultimi straordinari momenti della Pasqua comisana

Società

Domani sera l'ottava edizione del torneo di burraco che sarà ospitata al centro diurno

La “Domenica in Albis”, oggi “Domenica della Divina Misericordia”, ha concluso, nella basilica dell’Annunziata, l’Ottavario di Pasqua con la “risalita” dei simulacri del Cristo Risorto e della Vergine Annunziata. Prima, però, si è consumata l’ultima “Pace” dell’anno, all’interno della navata centrale della Basilica dell’Annunziata, stracolma di fedeli e devoti, preceduta dal canto dell’antifona pasquale intonata dai due angioletti, quest’anno impersonati da Enrico Distefano e Biagio Arena sul fercolo dell’Annunziata e su quello del Risorto. L’appuntamento dopo la recita del Santo Rosario e prima della santa messa, presieduta dall’amministratore parrocchiale Biagio Aprile.