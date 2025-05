Ultimo appuntamento con la rassegna Ragusa Ride

Spettacoli

Alessandro Sparacino porta in scena domani pomeriggio alla Badia il classico "Misantropo" da Menandro

E’ in programma domani, domenica 4 maggio, l’ultimo appuntamento con la rassegna di teatro comico Ragusa Ride. Sul palco della Badia, in corso Italia 103, la compagnia di Alessandro Sparacino (nella foto) porterà in scena il classico “Misantropo” da Menandro. L’apertura sipario è prevista per le 19,30, ingresso euro 12,50, accoglienza con tè caldo e biscottini. In quest’opera, saranno esplorate le intricate dinamiche comiche delle interazioni umane. Numeroso il cast in scena composto da Alessandro Sparacino, Angelo Abela, Evelina Fidone, Matteo Basile, Flavia Papa, Donata Minardo ed Emanuela Ucciardo. “Misantropo – ricorda il direttore artistico della rassegna, Maurizio Nicastro – è un capolavoro della letteratura comica greca. La trama ruota attorno al burbero Cnemone, le cui tendenze misantropiche vengono messe alla prova quando viene tratto in salvo da un pozzo da Sostrato, un giovane ateniese ricco. La storia si arricchisce con l’arrivo di Pirrìa, il servo di Sostrato, e Simiche, la serva del misantropo. Il caos comico che ne deriva è il risultato di un abile mix di personaggi e situazioni, offrendo sia una nuova interpretazione agli attori che uno spettacolo fresco e coinvolgente per il pubblico”. Questa versione, infatti, cattura l’essenza dell’opera di Menandro, inserendo nuovi elementi di umorismo, vivacità e ritmo, intrecciando narrazione tradizionale e interpretazione innovativa. E’ anche attiva la promozione “Teatro&Pizza” che consente di gustare un’ottima pizza a fine spettacolo a un prezzo più che conveniente: 10 euro, bevanda e coperto compresi. Prenotazioni al 333.4183893 anche su whatsapp.

