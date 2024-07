“Un altro morto sul lavoro in provincia di Ragusa, fermare la scia di sangue”

Attualità

L'intervento della segretaria generale dell'Ust Cisl Vera Carasi: "Servono più ispettori e medici del lavoro"

Un altro morto sul lavoro in queste ore. Accade a Vittoria. Nel campo dell’agricoltura. E’ l’ultimo di una sequela di incidenti tragici che stanno caratterizzando in negativo questa estate in provincia di Ragusa. “Il fronte della sicurezza sul lavoro in questo lembo di Sicilia – afferma la segretaria territoriale dell’Ust Cisl Rg Sr, Vera Carasi – continua a preoccupare. Stiamo registrando una tendenza che ci deve fare riflettere sull’efficacia delle misure di sicurezza messe in campo”.