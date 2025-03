Una cinica Passalacqua Ragusa vince anche a L’Aquila con Roseto

Basket femminile

Ancora un successo, l'ottavo di fila, per le biancoverdi guidate da coach Mara Buzzanca

La Passalacqua vince una partita spigolosa e nervosa giocata da Ragusa sul campo neutro de L’Aquila dove ha affrontato la Panthers Roseto. La freddezza di capitana Consolini ha tolto le castagne dal fuoco in una gara che rischiava di essere compromessa dalla rimonta convinta di Roseto. Una prima metà di incontro non molto fruttuosa per Ragusa che chiude bene in difesa ma che non riesce a mettere a frutto il lavoro traducendolo in attacco. Roseto inizia il match con Kraujunaite, Lucantoni, Caloro Sakeviciute e Coser; la Passalacqua risponde con Consolini, Pelka, Siciliano, Narviciute e Labanca. Per le ragusane apre le danze capitana Consolini con un tiro dall’arco grande che viene subito ribattuto da Caloro.

Dovranno passare due minuti a retine inviolate prima di sbloccare il punteggio con Labanca prima e poi Siciliano a mettere un piccolo vantaggio sulle avversarie che però non mollano. Labanca, Siciliano e Mazza porteranno Ragusa al primo fischio di sirena sul +3. Nel secondo quarto, ancora Consolini a mettere un 2+1 con le avversarie che trovano il primo canestro dopo tre minuti e mezzo di gioco. Sul 15 a 19 ancora la capitana delle aquile iblee a segnare dall’arco grande il 15-22. Un canestro ‘facile’ di Caloro a 6’11” spinge la Passalacqua a chiamare time out. Al rientro in campo la situazione cambia; Ragusa infila un parziale di 5 a 0 e dopo qualche minuto la Panthers Roseto ha dieci punti di svantaggio da recuperare. Se da un lato, Siciliano e Consolini sono guardate faccia a faccia, la difesa di Ragusa riesce a neutralizzare sotto canestro Sakeviciute e i cambi contengono Kraujunaite. Le percentuali di realizzazione non sono eccelse. Entrambe le squadre tirano con il 31 per cento complessivo dal campo. Si va a riposo grande sul 25-31. Terzo quarto con il ritorno di Roseto che arriva alla parità con due bombe dopo tre minuti di gioco, di Espedale e Coser e Ragusa che perde lucidità. La terza frazione si chiude in perfetta parità ma nell’ultimo quarto Ragusa trema. Prima Caloro e poi Lizzi in dieci secondi mettono dentro sei punti e cacciano la Passalacqua ad un – 6 pericoloso. Coach Buzzanca richiama la Passalacqua in panchina con il time out a 8’34” dalla fine. Al rientro in campo una penetrazione di Pelka produce due tiri liberi realizzati e un tiro da tre di Siciliano che riesce a trovare uno spazio: Ragusa è a -1. A meno di due minuti dalla sirena finale, Mazza in sottomano mette il +1, canestro fondamentale per l’economia della partita. Una stoppata di Narviciute che blocca l’attacco di Roseto e un tiro da centro area della capitana delle bianco verdi, Chiara Consolini a 45” ridanno fiato a Ragusa costringendo le avversarie a tentare il tutto per tutto ma senza esito. Sarà ancora Consolini a insaccare due liberi e Narviciute a metterne dentro uno per bloccare il risultato finale sul 51 a 57.

“Le individualità nel gioco di squadra, il nostro, hanno avuto la meglio sul platoon system di Roseto – commenta a caldo coach Buzzanca – . Siamo state più ciniche nei momenti importanti a quando eravamo a -5 non ci siamo disunite. Ognuna delle ragazze si è presa responsabilità importanti, ognuna nel proprio ruolo. Rispetto alla gara di andata non abbiamo sofferto il mismatch e abbiamo tenuto Sakeviciute sotto canestro a zero punti, e questo era uno degli obiettivi sui quali abbiamo lavorato molto. L’alternanza difensiva tra zona e uomo ha fatto il resto. Nel terzo quarto siamo un po’calate mentalmente e fisicamente; nel primi due quarti avevamo speso molto nei raddoppi. Ma sono contenta della compattezza di squadra che abbiamo dimostrato e che ci ha permesso di ribaltare un partita che stava diventando difficile”.

Panthers Roseto – PASSALACQUA RAGUSA 51-57

Aran cucine Panthers Roseto: Kraujunaite 5, Lucantoni 7, Sorrentino, Caloro 14, Espedale 7, Polimene ne, Lizzi 3, Bardarè, Sakeviciute, Coser 12, Capra 3. All.Righi

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini 25, Tomasoni 5, Siciliano 10, Cutrupi, Narviciute 1, Pelka 9, Mazza 5, Olodo, Labanca 7. All. Buzzanca