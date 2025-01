Undici mesi per una colonscopia in provincia di Ragusa: la denuncia del comitato civico Art. 32

Attualità

L'odissea di un paziente alle prese con un problema che, purtroppo, risulta essere comune

“Il signor Giovanni vorrebbe trascorrere la vecchiaia serenamente, purtroppo però è sottoposto a follow up neoplastico e quindi il 14 gennaio il medico prescrive una “colonscopia totale con biopsia in sede multipla”. Il giorno dopo e i giorni a seguire il signor Giovanni si rivolge inutilmente al Cup e in farmacia a Ragusa per ottenere la prenotazione. Ad un certo punto, esasperato dalle solite risposte (“non abbiamo i codici aggiornati e non possiamo prenotare”) si rivolge alla nostra associazione”. Così il comitato civico Art. 32 che ha inviato una nota per denunciare un presunto caso di malasanità.