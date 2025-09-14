Università a Ragusa, il presidente Lavima chiude il proprio mandato al Cui: “Esperienza straordinaria”

Attualità

"Difendere e potenziare questo patrimonio significa investire nel futuro del territorio"

Si è concluso il mandato quadriennale di Pinuccio Lavima (nella foto) alla presidenza del Consorzio Universitario di Ragusa. La giunta di governo regionale ha infatti provveduto alla nomina dei nuovi vertici dei consorzi universitari in Sicilia, designando l’avvocato Mimmo Arezzo come suo successore.

Lavima ha accolto la notizia con un messaggio di ringraziamento e di augurio per il futuro. “Avrò modo e occasione all’atto del passaggio di consegne e dell’insediamento del nuovo presidente designato, avv. Mimmo Arezzo, al quale auguro sin da adesso buon lavoro, di relazionare sul lavoro fatto in questi anni e di ringraziare quanti hanno condiviso con me questo bellissimo e mi auguro proficuo percorso”, ha dichiarato.

Sottolineando l’importanza dell’istituzione che ha guidato, Lavima ha definito il Consorzio Universitario Ibleo “una bella e importante realtà, patrimonio di tutta la collettività della provincia di Ragusa”. Secondo l’ex presidente, “difendere e potenziare questo patrimonio significa investire nel futuro del territorio”.