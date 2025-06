Valle dell’Ippari in fiamme, intervengono i vigili del fuoco

Cronaca

Difficile l'intervento da terra. In azione anche un elicottero

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nella Valle dell’Ippari, mettendo in allerta vigili del fuoco e Protezione civile. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione secca, si sono propagate in più punti contemporaneamente, lasciando pochi dubbi sull’origine dolosa del rogo. Il fronte del fuoco ha interessato diverse aree della vallata, rendendo difficoltoso l’intervento da terra a causa della conformazione impervia del territorio. In azione anche un elicottero che ha già effettuato numerosi giri sulla zona interessata.