Vandalismi alla bambinopoli di Casuzze. Il sindaco di Santa Croce: “Inaccettabile”

Attualità

"Il nostro sforzo sarà orientato a far sì che il sito possa essere prontamente ripristinato. Chi ha visto qualcosa contatti le autorità per individuare i responsabili"

“La bambinopoli di Casuzze, in piazza Venezia, è stata presa di mira dai vandali e quelli che vedete in foto sono i risultati. Un luogo di gioco e di svago per i più piccoli – con i giochini montati appena un anno fa – oltraggiato da chi non ha alcun rispetto per la comunità”. Lo dice in un post social il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino.

“Un atto di inciviltà inaccettabile e turpe – continua il sindaco – il nostro sforzo sarà orientato affinché la bambinopoli possa essere prontamente ripristinata. La sfida contro il vandalismo la dobbiamo vincere insieme con l’arma della sensibilizzazione verso il rispetto dei beni pubblici. In ogni caso il progetto di ampliamento della videosorveglianza prevede la prossima installazione di telecamere proprio in quella piazza così come in molti altri punti sensibili del territorio. Chiedo a chiunque abbia informazioni utili di contattare immediatamente le autorità per individuare i responsabili. Solo uniti possiamo porre fine a tali atti e garantire che i nostri spazi pubblici rimangano luoghi sicuri e accessibili”.

