Verso il voto al Libero consorzio di Ragusa, Grande Sicilia e Mpa: “Costruito un progetto politico basato sull’unità del centrodestra”

Attualità

Nel percorso coinvolti anche i sindaci civici dell'area iblea

“Le elezioni provinciali di secondo livello del prossimo 27 aprile segnano un passaggio decisivo per il rilancio del Libero consorzio comunale di Ragusa. L’ente intermedio, strategico per il coordinamento dei 12 comuni del territorio, necessita di una guida capace di garantire efficienza amministrativa e visione condivisa”. Così in una nota l’on. Fabio Mancuso e Angelo Galifi (nella foto), rispettivamente commissario e dirigente provinciale di Grande Sicilia e Mpa.

“Grande Sicilia e Mpa, insieme ai sindaci civici della provincia – è spiegato in una nota – hanno costruito con largo anticipo un progetto politico basato sull’unità del centrodestra e sulla valorizzazione delle esperienze civiche maturate nei Comuni. Un percorso segnato da dialogo e responsabilità, che ha portato alla candidatura condivisa di Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. Una scelta maturata anche grazie al confronto con i sindaci di Ragusa, Modica e Scicli – Peppe Cassì, Maria Monisteri e Mario Marino – che, pur in presenza di solide basi per una propria proposta, hanno deciso di favorire un percorso unitario. L’obiettivo è chiaro: non una semplice alleanza elettorale, ma la costruzione di una governance inclusiva, che garantisca pari dignità a tutte le componenti e metta al centro le esigenze reali della provincia”.