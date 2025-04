Verso il voto al Libero consorzio di Ragusa, la Dc a muso duro: “Consiglieri comunali sottoposti a pressione per esprimere una preferenza indotta”

Politica

Sale alta la tensione prima delle elezioni

“Siamo venuti a conoscenza di dinamiche preoccupanti che si stanno verificando in vista delle prossime elezioni provinciali. In diversi contesti, alcuni consiglieri comunali sarebbero sottoposti a pressioni per esprimere un voto indotto, con indicazioni precise su quali candidati – sindaci o consiglieri comunali – debbano essere sostenuti. Si tratta di uno spettacolo indecoroso poiché interi consigli comunali sono spezzettati e dirottati per sostenere candidati imposti dall’alto, in nome di accordi politici o giochi di potere. Tutto questo avviene in totale contrasto con la loro autonomia e con il mandato ricevuto dai cittadini”. E’ quanto afferma in una nota la Dc provinciale – progetto Radici iblee.