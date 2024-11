Vertenza Versalis a Ragusa, convocata l’assemblea generale

Lavoro

L'appuntamento è per lunedì alle 16 al centro studi Feliciano Rossitto

“Eni abbandona Ragusa”: è questo il titolo dell’assemblea generale sulla vertenza Versalis promossa per lunedì pomeriggio alle 16 dalle organizzazioni sindacali di categoria. L’assemblea, che si terrà al centro studi Feliciano Rossitto, è aperta a tutti. Le istituzioni sono state invitate a partecipare. E’ stata chiesta un’ora di permesso per i lavoratori giornalieri per permettere a ciascuno di loro di essere presente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA