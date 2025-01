Vertenza Versalis a Ragusa, Firrincieli (m5S): “Preoccupa il silenzio assordante dopo le promesse fatte. Che sta succedendo?”

Attualità

"Serve una mobilitazione complessiva del territorio"

“Un silenzio assordante. Che preoccupa. E che, soprattutto, ci fa comprendere come le polemiche sollevate settimane fa siano già finite in archivio. Dopo avere dato vita al solito falò delle vanità politiche”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, a proposito della vertenza Versalis, soprattutto in concomitanza con il fatto che dall’1 gennaio scorso lo stabilimento ha di fatto cessato la propria produzione.