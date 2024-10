Vertenza Versalis a Ragusa, Firrincieli: “Sì alla riconversione, no alla dismissione”

Attualità

Monta la preoccupazione per il futuro dei lavoratori del diretto e dell'indotto

“Oltre al diretto, ovvero i dipendenti Eni, quelli delle ditte che subappaltano servizi all’interno di Versalis e a tre consorzi di autotrasportatori con circa 150 padroncini, c’è anche tutto l’indotto. Rischiano tutti di perdere la commessa se l’impianto di Versalis chiude. Con gravi conseguenze per l’economia cittadina e non solo. Una situazione davvero preoccupante e complicata che andrebbe a fare perdere la storia dell’estrazione petrolifera e di un polo industriale nella nostra città, storia che affonda le radici negli anni Sessanta e Settanta, quelli del boom”. E’ il consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli (nella foto durante l’assemblea) ad affermarlo dopo avere partecipato, ieri, all’assemblea dei lavoratori della Versalis che hanno decretato di avviare lo stato di mobilitazione e di programmare per il 12 novembre una giornata di sciopero.