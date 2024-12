Vertenza Versalis a Ragusa, la Cna dal vescovo: “Situazione pesante”

Attualità

Le preoccupazioni riguardano soprattutto le imprese dell'indotto

Il lavoro è sempre stato un pilastro fondamentale per garantire il sostentamento delle famiglie, per permettere la crescita dei figli e per assicurare una vita dignitosa ai propri cari. Chi gestisce l’occupazione, sia direttamente o attraverso incarichi a imprese terze, ha sempre avuto una grande responsabilità sociale. Questa responsabilità, però, non può mai essere offesa o ignorata. Purtroppo, il 24 ottobre scorso Eni Versalis ha annunciato, con disinvoltura, la chiusura dell’impianto di Ragusa, senza alcun preavviso o attenzione verso le implicazioni sociali e occupazionali di questa decisione. Una scelta che, come evidenziato durante l’incontro dei giorni scorsi con mons. Giuseppe La Placa, vescovo della Diocesi di Ragusa, ha avuto gravi ripercussioni su un intero settore. La Cna Fita (Saro Tumino e Giorgio Stracquadanio) insieme ai responsabili dei consorzi di trasportatori (Caas, Euro Caas, Caar), Loredana Melilli e Salvatore Raniolo, hanno raccontato la realtà di 135 padroncini, ovvero piccoli trasportatori, con un parco circolante di circa 200 mezzi e oltre 100 dipendenti. Un mondo del lavoro che oggi è stato messo in crisi a causa di una presunta “ristrutturazione ambientale”, senza che fosse considerato l’impegno e gli investimenti fatti da queste imprese. Per ogni trattore stradale Euro 6, ad esempio, l’investimento supera i 130.000 euro.