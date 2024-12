Vertenza Versalis a Ragusa, la provocazione di Firrincieli: “Mantenere il sito al 100% oppure chiudere e avviare un’azione di bonifica”

Attualità

Dopo il confronto di ieri sui tavoli romani

“Visto che Ragusa è andata bene sino a quando è stata una mucca da mungere, mentre adesso non lo è più, chiediamo al gruppo Eni di procedere con la bonifica tout court dell’intero complesso industriale, cosicché sarà poi la città, con i suoi organi ammnistrativi, a decidere cosa fare di questo spazio, evitando di lasciarlo andare verso un deperimento di cui nessuno sente il bisogno”. E’ il tenore della provocazione lanciata dal consigliere comunale m5S, Sergio Firrincieli, dopo avere appreso i contenuti della riunione svoltasi ieri a Roma, convocata dal ministro Adolfo Urso, per definire i programmi di riconversione industriale della Versalis.