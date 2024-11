Vertenza Versalis a Ragusa, lettera aperta della Cna alla deputazione regionale

Economia

"Occorre pensare anche agli autotrasportatori dell'indotto. Quali garanzie per loro?"

Lettera aperta della Cna ai deputati regionali del territorio di Ragusa avente per oggetto la vertenza Versalis. “La chiusura dello stabilimento di Ragusa, programmata per il prossimo 31 dicembre – è scritto nella missiva firmata dal presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono, dal segretario territoriale Carmelo Caccamo, dal presidente Cna Fita Sicilia, Saro Tumino, e dal responsabile regionale Cna Fita Sicilia, Giorgio Stracquadanio – preoccupa seriamente l’intero territorio ibleo. Si dice che diventerà un centro direzionale. In questi casi la prima preoccupazione va, come è giusto che sia, verso i posti di lavoro dei dipendenti che andranno perduti. Ma non possono e non devono cadere nel dimenticatoio le tante piccole imprese e i loro lavoratori che fanno parte dell’indotto. Tre consorzi di autotrasportatori composti da 135 padroncini, con un parco circolante di oltre 200 mezzi e con oltre 100 dipendenti, hanno la stessa dignità dei lavoratori dell’Eni”.