Vertenza Versalis a Ragusa, l’on. Campo: “Regione assente ingiustificata al tavolo del ministero”

Attualità

Il deputato regionale m5S torna a battere sul tasto del mancato impegno del governatore nel gestire le fasi più delicate di questa situazione

“La Regione Siciliana assente al tavolo nazionale sulla vertenza Versalis: un fatto sconcertante, ingiustificabile e che rende chiara quale sia la reale attenzione di Schifani nei confronti dei problemi concreti dei lavoratori e delle lavoratrici della nostra Isola”. Lo dice la deputata regionale del M5s, Stefania Campo, in merito all’appuntamento di giorno 3 dicembre al ministero del Made in Italy, in cui si è discussa proprio la delicata questione.