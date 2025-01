Vertenza Versalis a Ragusa, presentata una mozione urgente all’Ars

Attualità

L'on. Stefania Campo: "Appoggiamo la proposta di Legambiente per avviare nello stabilimento cittadino la produzione di fili e clips in materiale biodegradabile per la fascia trasformata"

“Mi unisco all’appello del deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, sulla vicenda Versalis, annunciando la presentazione di una mozione urgente all’Assemblea regionale siciliana a sostegno dell’intervento di Legambiente che propone di avviare a Ragusa la produzione di fili e clips in materiale biodegradabile per sostituire i materiali attualmente utilizzati, in particolare nelle serre, spesso ancora smaltiti tramite abbandono o illecita combustione. Versalis dispone delle necessarie competenze, avendo acquisito una società leader mondiale nel campo delle bioplastiche e bioprodotti (Mater-Bi) oltre ad aver fondato, insieme a Coldiretti e ai Consorzi agrari d’Italia, Mater-Agro”.