Vigili del fuoco, Fonti si è insediato alla guida del comando provinciale di Ragusa

Attualità

Cambio di consegne con il comandante uscente Granata

L’ing. Alessio Augusto Fonti (nella foto in alto da sinistra Fonti e Granata) questa mattina si è insediato al comando provinciale di Ragusa dei Vigili del fuoco, sostituendo l’architetto Erich Granata che da domani si insedia ad Enna per dirigere quest’ultimo comando. Il personale del comando di Ragusa schierato nel cortile della sede di viale dei Platani ha salutato il comandante uscente, che ha esternato vivi sentimenti di affetto a tutte le componenti della struttura, e il nuovo comandante, che ha auspicato una gestione nell’insegna della continuità. “Ad entrambi i comandanti – è scritto in una nota – va l’affetto e la stima del personale tutto e del territorio di questa provincia al servizio della quale è tutto il comando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA