Virtus Ragusa, a Crema quarta sconfitta di fila

Basket

Decisivo il parziale di 16-0 a cavallo dell'ultimo intervallo

Poteva essere la partita della svolta e per tre quarti la Virtus dimostra di crederci. Ma a cavallo dell’ultimo intervallo, con un parziale di 16-0, la Logiman Crema indirizza la gara grazie alla vena realizzativa di Venturoli e Murri. Il punteggio finale premia i padroni di casa per 82-67. Ragusa lascia altri due punti in Lombardia – dopo le sconfitte di Treviglio e Lumezzane – e non riesce ad agganciare Saronno al penultimo posto. Prima di un offuscamento generale in attacco, ottima prova di Bertocco (che chiude con 25 punti e 7/11 da tre). A risultare decisivo però è Venturoli, con 20 punti in 20’ di utilizzo.

La notizia migliore della serata è il ritorno di Zan Kosic in quintetto. Simon, che ha recuperato da un problema al polso, comincia invece dalla panchina. Coach Dognini prende il posto di Sacco (malato) sulla panchina cremasca. Avvio 0-5 Virtus con una tripla di Bertocco. Crema si sblocca dopo oltre 3’ di partita, ma Ragusa conduce con il long two di Vavoli (5-9 al 4’). I primi due canestri di Kosic arrivano dal cuore dell’area e danno slancio alla Virtus. Crema rimane attaccata, anche se Bertocco è particolarmente caldo: prima il jumper da due, poi il canestro da lontano per il nuovo +5 ospite. Simon, con una vistosa fasciatura, si rende immediatamente utile: procura un fallo offensivo di Murri e si iscrive a referto con un canestro in avvicinamento. Ragusa è sempre stata avanti, ma la tripla di Venturoli sancisce il primo sorpasso della Logiman che coincide con la fine del quarto: 22-20. Le iniziative della guardia col n.3 (che aveva iniziato la stagione a Fiorenzuola) danno una scossa alla partita: la Logiman trova il +5 costringendo al timeout Valerio e Di Gregorio. La Virtus fa registrare qualche passaggio a vuoto in difesa su Bocconcelli e paga subito dazio, poi si infiamma Bertocco: tre triple in fila per l’ala di Correggio, e la formazione ragusana torna avanti in un amen: 35-38. Anche Erkmaa fa centro da lontano, ma la gara è sostanzialmente in equilibrio. La Virtus rosicchia un punticino e chiude la seconda frazione in ritardo di una sola lunghezza: 46-45. Bertocco è già a 17 punti con 5/6 nelle triple.

La Virtus esce meglio dall’intervallo e tiene a digiuno l’attacco cremasco per tre minuti. Ma non riesce mai a scrollarsi di dosso la formazione di casa, che accusa al massimo un ritardo di quattro punti sull’ennesima tripla di Bertocco (50-54). La partita rimane bella e molto equilibrata. Gloria dà un buon contributo nel pitturato, Simon segna con l’arresto e tiro dal mezzo angolo, la Logiman trova ossigeno dall’arco: Dincic pareggia con la tripla frontale (59-59). Zupan completa l’azione da tre punti – che vale un break di 6-0 per Crema – e manda in archivio il terzo periodo: 62-59. E’ un brutto segnale per la Virtus, che in avvio di ultima frazione non riesce più a contenere le sfuriate dei padroni di casa: due triple di Venturoli e l’appoggio di Pirani valgono il 16-0 a cavallo dei due quarti e il massimo vantaggio della Logiman (+13) che Ragusa non riuscirà più a ricucire. La Virtus rimane a bocca asciutta per metà del tempo, è poco lucida in attacco e accumula palle perse (saranno 18 nel complesso). Kosic blocca l’emorragia con il canestro da tre ma è un fuoco di paglia. A decidere la contesa sono i canestri pesanti di Murri: +14 con 2’38” sul cronometro. Venturoli fa calare il sipario. Ragusa rimane a due punti di distanza da Saronno (sconfitta in casa a San Vendemiano) e rimanda l’aggancio. Sabato prossimo altra trasferta, stavolta sul campo della Fulgor Omegna.

IL TABELLINO

Logiman Crema-Virtus Ragusa 82-67

Logiman Crema: Murri 13, Venturoli 20, Bocconcelli 9, Morena, Dincic 4, Pirani 6, Valesin 14, Zupan 14, Tarallo 2, Bonacina ne, Pianegonda, Tavernese ne. All.: Dognini

Virtus Ragusa: Erkmaa 3, Piscetta, Bertocco 25, Simon 5, Gloria 13, Vavoli 6, Kosic 11, Calvi 2, Adamu, Ianelli 2. All.: Valerio-Di Gregorio

Arbitri: Scarfì di Palmi e Riggio di Siderno

Parziali: 22-20; 46-45; 62-59.