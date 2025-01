Virtus Ragusa, il 2025 riparte da Casale Monferrato

Basket maschile

Domani trasferta scomoda per il quintetto allenato dal duo Valerio-Di Gregorio

La diciannovesima giornata del campionato di Serie B Old Wild West, la prima dopo la pausa di Capodanno e l’ultima del girone d’andata, offre alla Virtus una trasferta scomoda sul campo della Novipiù Monferrato. La squadra di coach Corbani è reduce da una prima parte di stagione altalenante, con 9 vinte e 9 perse. Nelle ultime due, però, ha ottenuto lo scalpo della Tav Treviglio (sconfitta con una tripla contestata allo scadere) e della Robur Saronno, una delle principali antagoniste di Ragusa nella corsa salvezza.

Casale può contare su una coppia lunghi navigata e assai pericolosa: Niccolò Martinoni, negli ultimi turni, si è confermato uno dei migliori giocatori del campionato, viaggiando a 19,3 punti e 8 rimbalzi di media; l’altro “veterano”, il polacco classe ‘90 Jakub Wojciechowski, contribuisce con 10,4 punti e 8,5 rimbalzi. Cifre di assoluto valore. Gli esterni ragusani sono attesi sulle orme di Dalton Pepper e Simone Vecerina, che insieme smazzano quasi 8 assist a sera (e sono in doppia cifra per realizzazioni). Sarà una partita tosta, a cui la Virtus si avvicina con tre sconfitte da smaltire sul groppone: le due casalinghe contro Saronno e Capo d’Orlando, e quella di Agrigento nel giorno di Santo Stefano. Un trend che, insieme ai risultati di Crema e Fiorenzuola, l’ha spedita all’ultimo posto della classifica del Gruppo A.

“Nelle ultime partite c’è stata una risposta positiva dei ragazzi, la squadra è rimasta compatta e competitiva per 40’ – dice coach Massimo Di Gregorio, analizzando il momento della Virtus – Sicuramente dobbiamo migliorare, specialmente in alcune situazioni in cui scende il livello di concentrazione e commettiamo degli errori che si pagano a caro prezzo. Casale Monferrato è una squadra strutturata fisicamente, ben allenata, con giocatori di ottime capacità tecniche. Ci siamo allenati bene, anche se non sempre al completo per via di qualche indisposizione, ma contiamo di farci trovare pronti”.