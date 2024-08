Virtus Ragusa, inizia la preparazione atletica

Basket maschile

Il raduno è previsto da mercoledì al Palapadua di via Zama

L’arrivo dei giocatori è atteso entro lunedì mattina a Ragusa, poi la nuova stagione della Virtus – con la partecipazione al campionato di Serie B Nazionale Old Wild West – potrà finalmente cominciare. E’ tutto pronto al PalaPadua per accogliere la squadra: all’inizio della prossima settimana gli atleti, compresi i nuovi innesti (l’estone Hugo Erkmaa e gli italiani Nicolò Bertocco e Mirko Gloria), svolgeranno le visite mediche e alcune riunioni con lo staff tecnico, medico e dirigenziale propedeutiche all’avvio della preparazione, in programma da mercoledì. Ai nastri di partenza si presenteranno anche i reduci dello scorso campionato, culminato con la promozione: si tratta di Calvi, Gaetano, Ianelli, Mirabella, Piscetta, Simon, Tumino e Vavoli, oltre a Vito Ferlito e alcuni ragazzi del settore giovanile (Cascone, Guccione, Cantone, Guastella e Mancuso) che coach Gianni Recupido e il suo staff, composto da Massimo Di Gregorio e Lia Valerio, hanno deciso di aggregare.