Virtus Ragusa, serve vincere una gara su quattro per conquistare i playout

Domani pomeriggio il quintetto ibleo sarà di scena a Vicenza

Il count down segna -4. Sono le gare che mancano al termine della stagione regolare. Alla Virtus basta vincerne una per assicurarsi la penultima posizione e la conquista dei playout. Il vantaggio su Saronno è di quattro punti, ma c’è pure la differenza canestri a favore nel doppio confronto diretto. La prima chance si presenterà domenica, quando Ragusa farà visita alla Civitus Vicenza (palla a due alle 17). Il match è valido per la 35esima giornata della Serie B Old Wild West. Nella gara d’andata la Virtus ottenne la prima vittoria in stagione dopo una partenza da incubo, con 4 k.o. consecutivi. Bertocco la guidò al successo per 67-62, realizzando 22 punti.

Un girone e mezzo dopo Ragusa continua ad avere prestazioni altalenanti. Dopo l’ottimo periodo, conciso con tre vittorie, è arrivato il ko interno contro Fiorenzuola e la sconfitta nel derby con Capo d’Orlando. A Vicenza non sarà facile: la Civitus è una formazione molto solida fra le mura amiche (record di 12 vittorie e 5 sconfitte in stagione), dove ha battuto anche corazzate del calibro di Treviglio. La formazione allenata da coach Ghirelli ha vinto tre delle ultime quattro gare. Almansi è il miglior realizzatore con 14,9 di media (in 28’ di utilizzo), mentre Ucles è stabilmente nella top five dei migliori rimbalzisti del girone (8,8 a sera). L’altra punta di diamante dell’attacco vicentino è Gasparin, che tira con il 42% da tre punti. Nella Civitus gioca anche l’ex di turno Mattia Da Campo.