Virtus Ragusa, stagione finita per Calvi: “Ci rivediamo a settembre”

L'atleta ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro

A seguito di accertamenti diagnostici, la Virtus Ragusa comunica che l’atleta Giorgio Calvi ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni. Per la squadra, che ha imparato ad assimilare la sua assenza nel corso delle ultime settimane, è comunque una perdita importante; per il lungo milanese, invece, è l’esito peggiore dopo un periodo di riabilitazione (seguito a un altro infortunio, quello di dicembre a Piazza Armerina) per tornare sul parquet.

“La stagione non è stata delle più facili – ammette Calvi – anche a causa degli infortuni che mi hanno tenuto in infermeria da dicembre. L’ultimo è stata una bella botta perché mi sentivo bene fisicamente e pronto a rientrare. Assieme allo staff medico e tecnico avevamo lavorato in maniera eccellente, poi è arrivata questa doccia fredda. Peccato! Non vedevo l’ora di aiutare i miei compagni. Se la sono cavata alla grande anche senza di me, ma per un giocatore è sempre meglio provare a dare una mano in campo che restare fuori ad incitare”.

Calvi alla fine di questa settimana volerà a Reggio Emilia per una ulteriore visita di consulto prima dell’operazione. Il ritorno a Ragusa avverrà nei prossimi mesi per iniziare il lavoro individuale in vista della prossima stagione: “Ringrazio la società, la presidente in primis, ma anche gli allenatori e tutto lo staff per la fiducia che mi hanno dimostrato e per quella che continuano a dimostrarmi. L’idea è di ritrovarci a settembre, con un ginocchio nuovo e pronti a ripartire”. La società augura a Giorgio una pronta ripresa e si augura di riabbracciarlo al più presto in campo.