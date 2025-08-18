Virtus Ragusa, tutto pronto per la presentazione ai tifosi

Basket

Mercoledì alle 17 la conferenza stampa di presentazione

E’ tutto pronto per la presentazione ufficiale della Virtus Ragusa in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale. L’appuntamento, aperto alla stampa, è fissato per mercoledì 20 agosto alle ore 17, nella welcome zone del PalaPadua. Saranno svelati la nuova squadra, lo staff tecnico, medico e dirigenziale che affronteranno la stagione 2025/26. Il gruppo sarà affidato ancora a Massimo Di Gregorio, confermato nelle vesti di capo allenatore, affiancato da Lia Valerio (assistant coach) e Giovanni Pioggia (secondo assistente).

Alla presentazione interverranno la presidente Sabrina Sabbatini e i rappresentanti dell’associazione Virtus Nel Cuore, che grazie all’azionariato popolare hanno contribuito in maniera decisiva al rilancio del progetto sportivo.