Vittoria, 28enne muore durante il trasporto in ambulanza al Guzzardi: la Procura apre un’inchiesta

Cronaca

La donna era madre di quattro figli

Una donna di 28 anni, mamma di 4 figli piccoli, è morta durante il trasporto in ambulanza al Guzzardi (nella foto) di Vittoria. La procura iblea ha aperto un fascicolo dopo la denuncia sporta dal marito, che lamenta presunte negligenze. La donna, che, come accennato, era madre di 4 figli, il più grande di 10 anni e il più piccolo di 10 mesi, qualche giorno fa ha cominciato ad accusare problemi respiratori. Portata al pronto soccorso, i medici hanno effettuato gli esami diagnostici, compresa la saturazione di ossigeno nel sangue, rispedendo la donna a casa, ma con la raccomandazione di ripresentarsi per sottoporsi ad una radiografia toracica. La donna però avrebbe preferito rivolgersi al medico di famiglia, che aveva prescritto un medicinale contro l’asma, rivelatosi inefficace. La donna ha quindi cominciato ad ansimare durante il sonno per la mancanza di fiato, inducendo il marito a chiamare l’ambulanza. Ma la 28enne è deceduta prima di raggiungere il Guzzardi. Stando a quanto trapela, la donna potrebbe essere deceduta a causa di una presunta embolia polmonare, anche se non aveva mai accusato malesseri respiratori. Come accennato, la procura di Ragusa ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati, per accertare eventuali responsabilità, dopo la denuncia del marito per il tramite del suo legale di fiducia. Il corpo della donna si trova all’obitorio del nosocomio vittoriese, a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore disporrà l’autopsia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA