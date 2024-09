Vittoria, a casa delle parti offese nonostante il divieto di avvicinamento: in carcere un 53enne

Cronaca

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione e lo hanno beccato in flagrante

Il comando provinciale dei carabinieri di Ragusa prosegue senza sosta l’impegno a contrastare efficacemente i reati intrafamiliari a tutela delle vittime familiari o conviventi dei presunti autori.In particolare, nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Vittoria sono stati allertati dalla locale centrale operativa in merito ad una segnalazione inerente ad un vittoriese, già sottoposto al divieto di avvicinamento alle parti offese, che, incurante del provvedimento cui era sottoposto, si era introdotto nell’abitazione delle vittime. I militari immediatamente hanno raggiunto l’abitazione segnalata sorprendendo il 53enne all’interno della casa ed accertando così de visu l’avvenuta violazione del provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria nei suoi confronti a tutela delle vittime.I carabinieri hanno quindi accompagnato l’uomo presso i loro uffici per procedere alla sua compiuta identificazione.Terminati gli atti di rito, l’uomo è stato deferito in stato di arresto all’Autorità giudiziaria per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle parti offese e, successivamente, tradotto presso la casa circondariale di Ragusa ove è stato trattenuto a disposizione del giudice che, valutati gli elementi acquisiti dai carabinieri, ha convalidato la misura precautelare applicata all’uomo dai militari.

