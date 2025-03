Vittoria, a Vinitaly si celebrano i vent’anni della Docg Cerasuolo

Attualità

Il consorzio di tutela riunisce oggi 38 soci che rappresentano il 90% della produzione

Il Consorzio di Tutela dei vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc si prepara a partecipare a Vinitaly, il Salone Internazionale dei vini e distillati punto di riferimento per il settore in programma a Veronafiere dal 6 al 9 aprile prossimi. Anche quest’anno il Consorzio sarà presente all’evento all’interno del Padiglione 2 dedicato alla Sicilia. Presso lo stand istituzionale (G77) sarà possibile degustare le tante etichette dei soci produttori ed entrare nello straordinario mondo dell’unica Docg dell’Isola che quest’anno festeggia i 20 anni dall’ottenimento dell’importante riconoscimento ministeriale.

Il Consorzio riunisce oggi 38 soci (che rappresentano circa il 90% della produzione), per una tutela che si estende su un vigneto di circa 446, 12 ettari nel comprensorio delle province di Ragusa, Catania e Caltanissetta, in favore di due Dop del territorio (Cerasuolo di Vittoria e Vittoria). Obiettivo della quattro giorni in fiera sarà quello trasmettere la qualità e i valori della Denominazione ad un parterre di professionisti del settore vitivinicolo, rafforzando la conoscenza del Cerasuolo di Vittoria e dei vini che si fregiano della denominazione Vittoria sottolineandone la loro unicità, sia se nati su suolo calcareo, sia se nati da suolo argilloso nonché la loro capacità di evolversi nel tempo. Vini freschi e di facile beva ma in grado di evolvere in profondità e complessità nel tempo.