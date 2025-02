Vittoria, accordo a tutela delle mamme lavoratrici

Attualità

L'intesa è stata stipulata sotto l'egida di Confcooperative

Dopo l’assemblea promossa a Modica dalla sede territoriale di Ragusa di Confcooperative Sicilia, è risultata stimolante la bella occasione di confronto e conoscenza tra le cooperative aderenti a Confcooperative nella provincia iblea voluta dal presidente Luca Campisi. L’assemblea ha consentito a tutti di presentarsi e di esprimere le proprie idee oltre ai vari suggerimenti per un ulteriore miglioramento in fatto di cooperazione. Erano presenti rappresentanze del settore sociale, medico, scolastico, assistenziale, professionale ed agricolo. “Tra questi – è sottolineato dai cooperatori ipparini – è risultato importante l’apporto della città di Vittoria con le cooperative presenti, una per ogni settore economico e lavorativo, una presenza non solo numerica ma concreta e altamente qualificata”. Interessante l’intervento della presidente della Nuovi Orizzonti Rosanna Meli (per il comparto assistenza ai disabili), dell’ing. Sandro Feligioni della Musa (per il comparto ingegneria e servizi), della presidente di Orto Natura Nuccia Alboni (per il comparto agricolo) e della dottoressa Cecilia Russo della Cammino (per il comparto istruzione).