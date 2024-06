Vittoria: accusa un malore, si accascia sul volante e muore

Cronaca

L'episodio si è verificato questa mattina in zona Serra San Bartolo

Un uomo di 58 anni, vittoriese, ha accusato un malore, questa mattina, ed è deceduto. L’episodio si è verificato in zona Serra San Bartolo, accanto all’autoporto. L’uomo è stato trovato accasciato sul volante della propria auto. L’episodio è accaduto intorno alle 7,30. Sul posto l’autoambulanza del 118 ma non c’è stato nulla da fare. E’ intervenuta la polizia. La salma è stata traslata in obitorio per essere poi riconsegnata alla famiglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA