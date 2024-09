Vittoria, agenti della Locale aggrediti verbalmente

Attualità

L'episodio è accaduto questa mattina in via Cavour. Solo grazie alla professionalità del personale, è stata evitata la violenza fisica

Due agenti della polizia Municipale di Vittoria (un uomo e una donna) sono stati aggrediti verbalmente, in maniera violenta, questa mattina in pieno centro cittadino. L’episodio è accaduto intorno alle 10 in piena via Cavour, all’altezza di via Fanti.

I due agenti avevano appena elevato una multa ad un soggetto che aveva lasciato l’auto in un’area vietata. L’uomo, accortosi di quanto stava accadendo, non ha esitato ad aggredire i due agenti della polizia locale che stavano solo svolgendo il loro lavoro. Ad assistere alla scena, attoniti, numerosi passanti, esercenti e residenti i quali hanno dovuto subire (insieme ai due agenti) l’ascolto di ingiurie. Solo grazie alla professionalità del personale coinvolto il tutto non è sfociato in violenza fisica.

