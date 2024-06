Vittoria, aggiudicati i lavori del primo stralcio di finanziamento per il rifacimento di palazzo Iacono

Attualità

L'assessore Nicastro: "E' un intervento che ammonta a 250mila euro"

Aggiudicati i lavori del primo stralcio di finanziamento per il rifacimento di palazzo Iacono, sede del Municipio di Vittoria. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che chiarisce come l’ammontare dell’intervento sia pari a 250mila euro. “Sono previste – sottolinea – azioni di rifacimento della copertura del tetto, ci sarà il consolidamento e miglioramento di tutte le pareti in muratura, il consolidamento di tutta la volta del piano terra, la realizzazione di nuovi intonaci e soprattutto il ripristino, la riparazione e il recupero, nonché la sostituzione delle parti in pietra dei balconi. Un nuovo obiettivo che abbiamo raggiunto e che ci vedrà presto impegnati nella consegna dei lavori affinché si possa partire con i relativi interventi” (nella foto da sinistra l’on. Dipasquale, il sindaco Aiello e l’assessore Nicastro).