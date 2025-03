Vittoria, aggrediva i gay alla zona industriale: un 24enne condannato a 4 anni e 4 mesi

Cronaca

Un vittoriese di 25 anni, con gli stessi capi di imputazione, è stato invece assolto

E’ finito con una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione e un’assoluzione il processo per rapine, lesioni gravi e violenza privata ai danni di gay. La prima rapina è stata compiuta nel giugno del 2018 nell’area industriale di Vittoria, chiamata zona, da cui ha preso il nome dell’operazione della polizia di Stato.

Secondo l’accusa gli imputati, insieme ad altri due già giudicati con l’abbreviato, attiravano le loro vittime fingendo di essere gay, organizzavano un appuntamento, per poi picchiarle in luoghi appartati e inveire con insulti omofobi. Il giovane assolto dal Tribunale collegiale di Ragusa è un vittoriese di 25 anni, difeso dall’avvocato Santino Garufi, rinviato a giudizio visto che non ha scelto riti alternativi come hanno fatto altri due vittoriesi arrestati insieme a lui.