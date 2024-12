Vittoria al centro dell’attenzione nel panorama agroalimentare italiano

Attualità

La rubrica "Le strade del Gusto" di domenica su Mediaset sarà dedicata alle eccellenze del territorio

Ancora una volta, Vittoria si conferma al centro dell’attenzione nel panorama agroalimentare italiano, protagonista della nuova puntata di E-Planet, il magazine green di Mediaset, in onda domenica 15 dicembre alle ore 14:00.La rubrica “Le strade del Gusto”, curata da Marco Vassallo, sarà dedicata alle eccellenze agroalimentari del territorio. Alcuni imprenditori locali racconteranno un pezzo di storia della coltivazione in serra, dal celebre ciliegino, principe dell’orticoltura, alla produzione di fiori, simbolo di bellezza e qualità. Sarà un viaggio affascinante in una realtà che ha reso Vittoria un punto di riferimento economico, dove tradizione e innovazione si intrecciano in modo virtuoso.Un ringraziamento speciale va al Libero Consorzio di Ragusa, nella persona del Direttore Generale Nitto Rosso, per aver scelto Vittoria per promuovere le nostre eccellenze agroalimentari.“Questa vetrina ci riempie di orgoglio e dimostra la forza della nostra comunità e delle sue tradizioni,” – ha commentato il sindaco Francesco Aiello.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA