Vittoria, al via il presidio permanente del sindaco Aiello per difendere il diritto alla salute

Attualità

Avrà inizio domani e si protrarrà sino a giovedì. Si terrà dinanzi all'ospedale Guzzardi

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello (nella foto), annuncia l’inizio di un sit-in permanente per difendere il diritto alla salute e denunciare le criticità del sistema sanitario locale. Il presidio avrà inizio domani mattina, 25 marzo, e si protrarrà fino al 27 marzo, nell’ambito della manifestazione di protesta promossa dall’amministrazione comunale a tutela della sanità vittoriese.Il sit-in si terrà nell’area antistante l’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove saranno posizionate due casette mobili che fungeranno da punto di riferimento per il presidio. Il sindaco Aiello, insieme a rappresentanti istituzionali e cittadini, si farà portavoce delle istanze della comunità, chiedendo interventi concreti per migliorare i servizi sanitari locali.“La sanità è un diritto fondamentale e non possiamo più tollerare i disagi che i cittadini di Vittoria e dell’intero comprensorio subiscono ogni giorno. È necessario un segnale forte affinché le istituzioni competenti prendano provvedimenti immediati” ha dichiarato il sindaco Aiello.L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza, le associazioni e le forze sociali a partecipare e sostenere questa battaglia per una sanità più equa, efficiente e vicina ai bisogni della comunità.

