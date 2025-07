Vittoria, Algieri nuovo direttore sanitario dell’ospedale Guzzardi

Attualità

La disposizione contenuta in una delibera dell'Asp pubblicata giovedì scorso

Giuseppe Algieri, medico chirurgo di 58 anni con specializzazione in medicina legale, è il nuovo direttore sanitario dell’ospedale Guzzardi (nella foto) di Vittoria. Lo dispone la delibera n. 1248 del 3 luglio, al termine di una selezione condotta ai sensi dell’art. 25 del Ccnl della dirigenza sanitaria. L’incarico è stato conferito dal direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago. Algieri ha ricoperto fino a oggi il ruolo di direttore Ssanitario del presidio ospedaliero di Comiso. Nell’ambito delle attività necroscopiche, è consulente tecnico-scientifico per le Procure della Repubblica presso i tribunali di Ragusa, Gela e Agrigento. E’ dirigente medico dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa dal 2000.L’incarico durerà nove mesi, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi.

