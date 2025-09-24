Attualità
Vittoria, allagamenti in alcune zone della città. Interviene la protezione civile
Gli effetti dell'intenso acquazzone di questa mattina
Allagamenti in alcune zone della città dopo il forte temporale che ha caratterizzato alcuni momenti della mattina odierna. E’ dovuta intervenire la protezione civile per sanare la situazione che era diventata critica in alcuni tratti. Nelle foto, alcuni interventi degli operatori della protezione civile 107.
