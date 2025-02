Vittoria, anche Forza Italia aderisce alla Marcia per la sicurezza

Attualità

L'appuntamento è per venerdì mattina con concentramento a Largo Cavour e comizio conclusivo a piazza del Popolo

Forza Italia ha deciso di aderire alla Marcia per la sicurezza che si terrà a Vittoria venerdì a partire dalle 9,30, con concentramento in largo Cavour, e che poi, dopo il corteo iniziale, si concluderà in piazza del Popolo con gli interventi in programma. “Riteniamo che la questione sicurezza sia di fondamentale importanza – sottolinea il segretario cittadino di Fi, Andrea La Rosa, in uno con il consigliere comunale Biagio Pelligra – e che non ci si possa dividere su tali questioni anche se qualcuno cerca di cavalcarle in modo strumentale. E’ fondamentale trovare più i motivi che ci uniscono da quelli che ci dividono. E, per il bene della città, è necessario andare avanti tutti assieme, marciare in maniera compatta soprattutto quando si parla di ordine pubblico e di attenzione verso i cittadini e verso gli operatori economici, ormai fiaccati dal ripetersi costante di vari episodi di microcriminalità. Anche noi, venerdì, cercheremo di fare la nostra parte perché questa è la vertenza di tutta la città e come tale dovrà essere sostenuta da tutte le componenti della società civile. Noi riteniamo, come Forza Italia, che sulla sicurezza non si transiga e che sia indispensabile adottare tutte le decisioni conseguenti” (nella foto da sinistra La Rosa e Pelligra).

