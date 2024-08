Vittoria, anche l’opposizione vota in Consiglio il permesso di costruire in deroga per realizzare importanti opere pubbliche

Attualità

Lo dicono i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia parlando del campo polivalente, della scuola per l'infanzia e dell'asilo nido

“Quando in gioco ci sono gli interessi della città esiste solo il bene di Vittoria e dei vittoriesi. Per questo motivo abbiamo votato, nel corso dell’ultima seduta consiliare, in maniera favorevole il permesso a costruire in deroga che consentirà la realizzazione di importanti opere pubbliche quali un campo polivalente, una scuola per l’Infanzia e un asilo nido”.

A dirlo sono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia di Vittoria (nella foto) che proseguono: “Grazie al lavoro del governo nazionale sul Pnrr – che ha consentito di sbloccare per tempo il pagamento delle rate previste dall’Ue – arrivano importanti investimenti per il territorio. Lungimirante la scelta del governo Meloni di aiutare i Comuni attraverso la novità dell’appalto integrato che ha consentito di sburocratizzare e di snellire le procedure, consentendo così anche a Vittoria di mettere a terra i fondi. Stiamo parlando di fondi per 2 milioni di euro per l’impianto sportivo polivalente Emaia, di oltre 5 milioni per la scuola dell’Infanzia e di di 3,5 milioni per l’asilo nido”.