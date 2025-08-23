Attualità
Vittoria, ancora disagi idrici. Stavolta per un guasto al motore di una pompa del pozzo di Passo Ippari
"Potrebbero registrarsi contrattempi nell'erogazione dell'acqua"
Un guasto al motore di una pompa del pozzo di Passo Ippari, riscontrato ieri pomeriggio e riparato durante la notte dagli operai e dai tecnici del Comune, potrebbe causare qualche piccolo contrattempo nella erogazione idrica. Così in una comunicazione diffusa questa mattina da palazzo Iacono. Che continua: “Si invita la cittadinanza a utilizzare l’acqua con parsimonia. Ci scusiamo per il disagio”.
