Vittoria, ancora disagi idrici. Stavolta per un guasto al motore di una pompa del pozzo di Passo Ippari

"Potrebbero registrarsi contrattempi nell'erogazione dell'acqua"

Di Redazione |

Un guasto al motore di una pompa del pozzo di Passo Ippari, riscontrato ieri pomeriggio e riparato durante la notte dagli operai e dai tecnici del Comune, potrebbe causare qualche piccolo contrattempo nella erogazione idrica. Così in una comunicazione diffusa questa mattina da palazzo Iacono. Che continua: “Si invita la cittadinanza a utilizzare l’acqua con parsimonia. Ci scusiamo per il disagio”.

