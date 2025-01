Vittoria, ancora furti con spaccata in città: preso di mira un ristorante giapponese

Cronaca

Clima di grande preoccupazione e scoramento in ambito comunale. Nessuno riesce a fermare l'uomo con la Panda

Si ripete ancora lo stesso copione a Vittoria dove un’altra attività è stata presa di mira. Un uomo, da solo, con una Fiat Panda vecchio modello, di colore verde, ha sfondato la vetrina di un ristorante giapponese di via XX Settembre. Una volta dentro ha rubato il registratore di cassa, nel quale c’erano circa 150 euro, e il salvadanaio con dentro le mance dei camerieri.

Secondo quanto ricostruito, il ladro ha agito intorno all’1,15 della scorsa notte. Con il volto coperto dal cappuccio di una felpa ha usato l’auto come ariete ed è entrato nel ristorante. Il tutto è durato meno di un minuto. All’arrivo delle forze dell’ordine l’uomo si era già dileguato.