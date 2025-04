Vittoria, ancora un furto con scasso al santuario Madonna della Salute

Cronaca

La comunità: "Non ce la facciamo più a subire, gridiamo aiuto"

“Con profondo dispiacere e sincero sdegno, la nostra comunità parrocchiale si trova ancora una volta costretta a denunciare l’ennesimo atto vile: il nostro amato santuario è stato nuovamente oggetto di scasso”. Così la comunità della parrocchia Madonna della Salute a Vittoria.

“Non si tratta solo di un atto contro un edificio sacro – è spiegato ancora – ma di un’offesa alla fede, alla dignità e al cuore pulsante della nostra città. Quest’anno il nostro santuario è stato designato come chiesa giubilare, un segno di grazia e speranza per tutti, e dovrebbe essere tutelato e valorizzato come un fiore all’occhiello della città di Vittoria. Rivolgiamo un appello accorato al nostro sindaco: chiediamo attenzione, protezione e interventi concreti per garantire maggiore sicurezza non solo al nostro luogo di culto, ma all’intera comunità. La nostra voce si leva con forza: gridiamo sostegno, gridiamo aiuto. Non possiamo più tacere. Non possiamo più subire”.

