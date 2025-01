Vittoria, ancora un furto con spaccata nella notte. Presa di mira una gioielleria

Cronaca

Presa di mira il negozio di via Milano angolo via Cavour che aveva subito lo stesso trattamento già nel novembre del 2023

Un altro furto con spaccata a Vittoria. Un’altra situazione limite. Questa volta i malviventi hanno agito in via Milano, angolo via Cavour, prendendo di mira la gioielleria Enigma che aveva già subito lo stesso trattamento nel novembre del 2023. Per più di una volta, i soliti ignoti hanno provato a sfondare la vetrina con una macchina allo scopo di portare via ciò che era contenuto in vetrina. Ingente il bottino, per non parlare dei danni. L’episodio si è verificato intorno alle 3,30 di questa notte. I malviventi avrebbero utilizzato l’isola pedonale come rampa di lancio per la rincorsa del mezzo. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso. Città costernata e preoccupata per quanto sta accadendo. E’ l’ennesimo furto con queste modalità verificatosi durante il periodo festivo (foto Franco Assenza).

