Vittoria, ancora un successo per la rassegna Teatro in spiaggia

Spettacoli

Applausi a scena aperta per "I cannoli dell'amore", testo di Maurizio Nicastro con la regia di Alessandro Sparacino

“I cannoli dell’amore” è il titolo della commedia brillante che ha intrattenuto il pubblico con una serie di trovate umoristiche capaci di scatenare applausi a ripetizione. Nell’ambito dell’edizione 2024 di “Teatro in spiaggia”, la kermesse che finora sta riscuotendo una notevole attenzione, la pièce scritta da Maurizio Nicastro, che è anche direttore artistico del cartellone, e con la regia di Alessandro Sparacino, è stata presentata in una versione che ha fatto registrare il grande consenso del pubblico presente ieri sera al circolo velico Anemos di Scoglitti. La compagnia Palcouno di Ragusa ha saputo rendere i registri dei vari personaggi nella maniera migliore, coinvolgendo i presenti.