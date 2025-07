Vittoria, andava in giro armato di machete: fermato marocchino

Cronaca

Ha spiegato agli agenti di polizia il timore che un suo connazionale potesse fargli del male

Un uomo armato di machete che andava in giro nei pressi della stazione ferroviaria, in via Generale Diaz, ha creato un grande allarme sociale tra i passanti.

La polizia avvertita da alcune persone è intervenuta immediatamente e dopo non poche difficoltà lo ha bloccato. Si tratta di un marocchino regolare sul territorio, a quanto sembra in crisi di astinenza da stupefacenti.

Agli agenti che lo hanno interrogato avrebbe riferito che aveva il machete perché temeva che un suo connazionale potesse fargli del male. È stato portato in commissariato ma si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza perché lo straniero ha accusato un malore. Nei suoi confronti scatterà una denuncia per porto abusivo di armi improprie. Già un episodio simile si era verificato tempo addietro in via Cavour con un altro straniero, in quel caso un libico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA