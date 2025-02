Vittoria, applicato il primo daspo “fuori contesto” della provincia di Ragusa

Cronaca

Sarà vigente per due anni ed è stato applicato a un 49enne condannato in via definitiva per acquisto, detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti

Il questore di Ragusa ha applicato un provvedimento di d.a.spo. (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) cosiddetto “fuori contesto”.

Tale specifico provvedimento non era stato mai adottato in provincia e rappresenta il primo caso di divieto applicato a persone che risultano, nel corso dei cinque anni precedenti, denunciate o condannate per alcuni particolari reati, connotati dall’uso della violenza o in materia di stupefacenti.

Com’è noto, nel corso della corrente stagione calcistica si sono registrate criticità, anche in provincia, connesse alla rivalità tra le tifoserie ed alla movimentazione delle stesse.

Proprio nell’ottica di adottare modelli organizzativi che consentano una efficace governance delle manifestazioni sportive orientata ad assicurare il pacifico svolgimento degli eventi e la salvaguardia della parte sana del tifo si rende necessario l’utilizzo degli strumenti giuridici disponibili, risultando del tutto evidente che il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche nella declinazione “fuori contesto” rappresenti un valido strumento preventivo oltre che repressivo.

Dopo l’approfondita istruttoria della Digos e della Divisione Polizia Anticrimine, il provvedimento del questore è stato applicato ad una persona residente a Vittoria di 49 anni, già sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, condannato in via definitiva per acquisto, detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti, essendosi rilevata la necessità di precludergli la possibilità di porre in essere analoghe condotte in occasione o a causa di manifestazioni sportive.