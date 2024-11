Vittoria, arrestato albanese: era destinatario di un provvedimento di carcerazione per una rapina pluriaggravata

Cronaca

I controlli dei carabinieri hanno portato all'attuazione di altri due provvedimenti: uno sempre nella zona ipparina, l'altro a Chiaramonte

Prosegue l’attività di contrasto ai reati in genere da parte dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria.In particolare, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo del territorio a largo raggio, nel territorio del Comune di Vittoria e Chiaramonte Gulfi, anche con il supporto del personale specializzato dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di “Sicilia”.Nella mattina del 30 ottobre, i militari della Stazione Carabinieri di Chiaramonte Gulfi, unitamente a personale dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori di “Sicilia”, hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione di proprietà di un vittoriese classe 1997, rinvenendo, occultata nel comodino della sua camera da letto, una busta in cellophane trasparente contenente 27 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” che veniva successivamente sottoposta a sequestro. Il giovane, dopo essere stato identificato compiutamente, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

I servizi preventivi realizzati dai carabinieri hanno anche permesso di rintracciare, durante la mattina del 5 novembre, un cittadino albanese, classe 1979, il quale è risultato essere destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Catania, finalizzata all’estradizione. La misura trae origine da una rapina pluriaggravata cui si era reso autore l’uomo nel mese di marzo 2003 proprio nel territorio ipparino. L’uomo, dopo essere stato assicurato dai militari, è stato accompagnato presso gli uffici per le procedure di identificazione terminate le quali è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.