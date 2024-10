Vittoria, arrestato un 21enne per detenzione di droga

Cronaca

A casa aveva 3 chili e 200 grammi di hashish. Ora è ai domiciliari

Un ventunenne vittoriese è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione di 3 chili e 200 grammi di hashish al termine di una perquisizione domiciliare. Gli agenti hanno trovato anche 1.800 euro in contanti ed un bilancino di precisione di quelli utilizzati per pesare le dosi. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato. Il magistrato ha concesso gli arresti domiciliari accogliendo l’istanza dell’avvocato difensore Matteo Anzalone.

