Vittoria, arrestato un 26enne e altri due giovani di origine tunisina: sono accusati di rapina in concorso

Cronaca

I fatti risalgono all'ottobre dello scorso anno quando furono presi di mira due cittadini stranieri

Gli agenti della polizia di Stato, appartenenti al commissariato di Ps di Vittoria, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere per un vittoriese di 26 anni e di due cittadini di origine tunisina di 19 e 24 anni, indagati dei reati di lesioni personali aggravate e rapina in concorso.

Ai tre, unitamente ad altri 10 individui armati di coltello e di bottiglie di vetro, al momento non identificati, viene contestato di aver colpito con calci e pugni due cittadini stranieri, derubandoli del denaro contante, di una carta di credito e di documenti di identità, fatto accaduto a Vittoria dell’ottobre del 2024.