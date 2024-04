Vittoria, arrestato un pregiudicato di 33 anni. E’ accusato di spaccio di droga e di avere rubato un’auto

Cronaca

L'uomo è comparso questa mattina dinanzi al gip del Tribunale di Ragusa che ha convalidato il provvedimento e ha disposto la custodia cautelare in carcere

Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa ed i colleghi del commissariato di polizia di Vittoria hanno arrestato un trentatreenne pregiudicato vittoriese per detenzione al fine dello spaccio di 170 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish e riciclaggio di una Fiat Panda. L’uomo è comparso questa mattina davanti al gip del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, che ha convalidato l’arresto come richiesto dal pubblico ministero Silvia Giarrizzo, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. L’indagato, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Stefano, ha ammesso la detenzione della droga ma ha negato il riciclaggio sostenendo di avere rubato l’auto, accusandosi di un reato meno grave.